حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة

انطلقت هذا الثلاثاء بمنطقتي بئر الرخم و حاسي السمارة بولاية بسكرة, حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة, حسب ما افاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه : " تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية ومواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية, انطلقت يوم 19 نوفمبر 2019 بمنطقتي بئر الرخم و حاسي السمارة بولاية بسكرة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة, حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية ومكونة من كفاءات بشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة".

وحسب ذات المصدر فان هذه الحملة "تندرج في إطار المهام الإنسانية التي تنتهجها قيادة الجيش الوطني الشعبي والرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة", مضيفا أن هذه العملية تهدف أيضا إلى " ضمان خدمات طبية مختلفة والتكفل الطبي بالحالات المرضية لمواطني هذه المنطقة من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة وتقديم العلاجات اللازمة بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية".

وتمت الإشارة في هذا الصدد الى أن المواطنين الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي ستتواصل بشكل دوري ليستفيد منها سكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.