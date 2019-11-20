شراكة بين جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران ومجمع "بيجو"

أبرمت جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران اليوم الاربعاء اتفاقية شراكة مع مجمع "بيجو سيتروان للإنتاج بالجزائر" تحسبا لدخول أول مصنع جزائري لإنتاج سيارات هذه المؤسسة حيز الخدمة في مارس 2020 بطفراوي (وهران).

وقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية عقب عرض حول العلاقات الأكاديمية والمهن لشركة السيارات تم تقديمه للطلبة والأساتذة على مستوى المدرج المركزي للجامعة.

وقد أقيم اللقاء بحضور مسؤولي وإطارات الطرفين الشريكين، على غرار مديرة جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران نصيرة بن حرات و المدير العام لشركة "بيجو سيتروان للانتاج بالجزائر" جيروم فورنيي.

وقد أشاد الطرفان بهذه الشراكة التي من شأنها أن توفر "فضاء للتبادل والتعاون بشكل مستدام ويعود بالفائدة لكلا الشريكين".

وترتكز هذه الشراكة أساسا على "تبادل المعلومات في مجال المعرفة النظرية والتطبيقية لمهن صناعة السيارات لجعلها متاحة لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران، مثلما أشير إليه.

واتفق الطرفان على تجسيد عمليات مشتركة ترتكز حول محورين أساسيين يتعلق الأول بالتكوين والبيداغوجيا، فيما يخص الثاني التوظيف وتشغيل الشباب.

ويتوفر مجمع "بيجو سيتروان للإنتاج بالجزائر" مركزا للتكوين بوادي تليلات، فيما يتم إنجاز مصنع إنتاج السيارات بطفراوي على مساحة 120 هكتار منها 80 هكتار سوف تخصص لمنتجي التجهيزات، حسبما أكده المدير العام للمجمع.

وأبرز جيروم فورنيي أن انطلاق المصنع في مرحلة "قبل-السلسلة" (كميات محدودة) سيكون في مارس 2020 قبل بلوغ طاقة إنتاج بين 50.000 و 75.000 سيارة في السنة.

كما أعلن أن مجمعه يتوقع بلوغ نسبة إدماج محلي تقدر بـــ 15 بالمائة في السنوات الثلاث الأولى، قبل أن تصل إلى 40 ثم 60 بالمئة ابتداء من العام السادس.

المصدر : وأج