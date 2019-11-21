توقيع اتفاق مصالحة بين القبائل المتنازعة شرق السودان

وقعت مكونات قبلية في شرق السودان هذا الخميس, على اتفاق مصالحة يقضي بإنهاء النزاعات والصراعات التي وقعت بينها خلال الأيام الماضية.

وقد شهدت مدينة بورتسودان, عاصمة ولاية البحر الأحمر, التوقيع على إتفاق مصالحة بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر, أكبر قبائل شرق السودان, لإنهاء النزاعات والصراعات التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية, وأدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وذلك بحضور عدد من أعضاء "مجلس السيادة" والوزراء في السودان وحكومة ولاية البحر الأحمر وقيادات وزعماء الإدارة الأهلية بالمنطقة.

ونص الاتفاق على وقف القتال القبلي الذي شهدته ولاية البحر الأحمر منذ الاثنين السابق.

وقد تعهدت قيادات وزعماء القبيلتين بتطبيق الاتفاق والعمل على تعزيز روح التعايش السلمي والتسامح ودعم مسيرة السلام بالسودان ونبذ العنف والاحتراب ورتق النسيج الاجتماعي والعمل مع الحكومة لتحقيق كامل الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني سيزور مدينة بورتسودان اليوم, للوقوف على الترتيبات الحكومية لإعادة الأمور إلى طبيعتها ورفع الإجراءات الأمنية الاحترازية التي اتخذت لتأمين الموقف وتعزيز نتائج اتفاق الصلح.