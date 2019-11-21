مكافحة الإرهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء, بفضل استغلال المعلومات, من توقيف شخص بغليزان حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف عنصر دعم للجماعات الإرهابية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 نوفمبر 2019 بغليزان بالناحية العسكرية الثانية, شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى, وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 04 أشخاص وضبطت مركبة رباعية الدفع و06 مولدات كهربائية و06 مطارق ضغط ولوحتين لتوليد الطاقة الشمسية وجهاز كشف عن المعادن, بالإضافة إلى 13 قنطارا و40 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وبالناحية العسكرية الثانية أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران, تاجر مخدرات بحوزته 04 كيلوغرامات و480 غرام من الكيف المعالج, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من النعامة وسعيدة, خمسة أشخاص وضبطوا طائرتين دون طيار مجهزتين بكاميرا.

من جهة أخرى, أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على بعد أربعة أميال بحرية شمال ميناء أرزيو بوهران بالناحية العسكرية الثانية.