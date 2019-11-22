أمن قسنطينة يحجز 3 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية و يوقف متورطين

علم اليوم الجمعة من فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة أن هذه الاخيرة تمكنت من حجز 3 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية و توقيف شخصين متورطين .



و أوضح ذات المصدر بأنه تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من طرف مصالح أمن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما تلك المتعلقة بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و 23 سنة لتورطهما في قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق الحيازة بغرض البيع و التوزيع لأدوية صيدلانية موجهة للاستهلاك البشري دون رخصة.

و أضاف بأن وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الجاري إثر دوريات راكبة لقوات الشرطة بحي شعب الرصاص حيث لفتت انتباههم مركبة سياحية على متنها شخصين حيث قام سائقها برمي كيسين بلاستيكيين بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة ليتم على الفور توقيف المركبة و استرجاع الكيسين البلاستيكيين المرميين علاوة على ضبط هاتفين نقالين.

و قد تبين، حسب نفس المصدر، أن الكيسين يحتويان على 300 مشط من المؤثرات العقلية كل مشط به 10 كبسولات بمجموع 3 آلاف كبسولة.

و قد تم تحويل هذين الشخصين إلى مقر أمن الولاية حيث قامت فرقة مكافحة المخدرات باستكمال إجراءات التحقيق و تقديم المتورطين أمام النيابة المحلية.

المصدر : وأج