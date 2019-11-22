مالي : ارتفاع عدد ضحايا هجوم على دورية عسكرية إلى 43 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي تعرضت له قوات عسكرية في مدينة تابانكورت بمنطقة ميناكا في مالي قبل خمسة أيام إلى 43 قتيلا بعد عثور الجيش على جثث 13 جنديا فقدوا في الاشتباكات .

و ذكرت مصادر أمنية مالية ، اليوم الجمعة ، أن دورية من الجيش عثرت أمس الخميس على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة الذين "قطعت الاتصالات معهم في الهجوم الدامي" ، مشيرة إلى أن الحصيلة السابقة للقتلى العسكريين كانت تبلغ ثلاثين قتيلا.

و أوضحت المصادر أنه عثر على ستة من هؤلاء الجنود في آلياتهم في تابانكورت بمنطقة ميناكا وسبعة آخرين بالقرب من بلدة اينفوكاريتان، مشيرة إلى أن سكانا في المنطقة اكتشفوا وجودهم لكنهم "ترددوا في الاقتراب منهم خوفا من انتقام المسلحين".

من جهته، قال مسؤول في جهاز الدرك المالي بمدينة غاو (شمال) أنه "عثر على 13 جثة أخرى لعسكريين ماليين قتلوا بالقرب من الحدود النيجرية" مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى غاو.

وكان الجيش المالي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن دورية مشتركة من قواته وأخرى من النيجر كانت تقوم بعملية مشتركة ضد مسلحين عندما تعرضت لهجوم في هذه المنطقة الحدودية، مؤكدا مقتل 17 من المهاجمين وأسر نحو مائة من المشتبه بهم وهم موقوفون لدى الجيش النيجري.

المصدر : وأج