وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة

توفي فلسطيني ، اليوم الجمعة ، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.و ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان مواطنا من مدينة دير البلح توفي متأثرا بالإصابات التي طالته في العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على القطاع .



وأوضحت انه من نفس عائلة السواركة التي قتل منها سابقا 8 اشخاص في قصف اسرائيلي طال منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

يذكر أن 34 فلسطينيا بينهم ثلاث نساء وسبعة أطفال قتلوا في العدوان الذي شنته طائرات جيش الاحتلال على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي وأصيب 111 بجروح منهم 46 طفلا و20 امرأة .

المصدر : وأج