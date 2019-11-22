اتصالات الجزائر تطلق تطبيقا جديدا بخصوص الدفع الالكتروني

22/11/2019 - 15:18

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر تطبيقا جديدا على الهاتف النقال بعنوان "الدفع الالكتروني فضاء الزبون (E-Paiement espace client)" يهدف إلى تعزيز خدمات تعبئة الرصيد و دفع الفواتير.
و أوضحت المؤسسة هذا الجمعة من خلال موقعها الالكتروني،انه "بفضل هذا التطبيق الجديد، المتاح باللغتين العربية و الفرنسية، يمكن تعبئة الرصيد المتعلق بحسابات "ايدوم ا دي اس ال" و "ايدوم فيبر" و "ايدوم 4G ال تي او" و كذا دفع فواتير الهاتف الثابت في أي وقت و بطريقة أمنة عن طريق الهاتف النقال للزبون.
و من اجل دفع الفواتير يتعين على الزبون تحميل هذا التطبيق على "غوغل بلاي ستور" و الاستفادة من المزايا العديدة التي يحصيها، يضيف المصدر.
و تعتبر اتصالات الجزائر أن "اطلاق هذه الخدمة الجديدة تعكس رغبة المؤسسة في تحسين خبرتها مع الزبون عن طريق الإصغاء لزبائنها الكرام".
للإشارة فإن نفس الخدمات متاحة على الرابط التالي:  https://ec.algerietelecom.dz/portail.php.

 

أوسمة:

تكنولوجيا, إعلام وإتصال

طالع ايضاً

تذبذبات محتملة في الأنترنيت من اليوم و إلى غاية الجمعة المقبل نتيجة الصيانة
اتصالات الجزائر تؤكد ضمان استمرارية الخدمة خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى
اتصالات الجزائر تطلق عرض جديد من خدمة الجيل الرابع
وكالات اتصالات الجزائر تفتح أبوابها الى غاية منتصف الليل خلال شهر رمضان