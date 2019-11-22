اتصالات الجزائر تطلق تطبيقا جديدا بخصوص الدفع الالكتروني

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر تطبيقا جديدا على الهاتف النقال بعنوان "الدفع الالكتروني فضاء الزبون (E-Paiement espace client)" يهدف إلى تعزيز خدمات تعبئة الرصيد و دفع الفواتير.

و أوضحت المؤسسة هذا الجمعة من خلال موقعها الالكتروني،انه "بفضل هذا التطبيق الجديد، المتاح باللغتين العربية و الفرنسية، يمكن تعبئة الرصيد المتعلق بحسابات "ايدوم ا دي اس ال" و "ايدوم فيبر" و "ايدوم 4G ال تي او" و كذا دفع فواتير الهاتف الثابت في أي وقت و بطريقة أمنة عن طريق الهاتف النقال للزبون.

و من اجل دفع الفواتير يتعين على الزبون تحميل هذا التطبيق على "غوغل بلاي ستور" و الاستفادة من المزايا العديدة التي يحصيها، يضيف المصدر.

و تعتبر اتصالات الجزائر أن "اطلاق هذه الخدمة الجديدة تعكس رغبة المؤسسة في تحسين خبرتها مع الزبون عن طريق الإصغاء لزبائنها الكرام".

للإشارة فإن نفس الخدمات متاحة على الرابط التالي: https://ec.algerietelecom.dz/portail.php.