﻿قايد صالح : كل المحاولات الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر وإستقرارها"فشلت وستفشل مستقبلا"

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح هذا الجمعة بورقلة، أن"كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر وإستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية بمناسبة اليوم الرابع من زيارته التفقدية الى الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) :"لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا وإستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي ما فتئ يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مستلهما إياها من إخلاصه لقيم نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدى في سبيل الوطن".

في سياق متصل، أبرز الفريق قايد صالح "الجهود المضنية التي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص، في سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية والحساسة من كل التهديدات والآفات، تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار".

وقال في هذا الشأن:"فلأجل ذلك نعمل دوما على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة بإستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقّد الرهانات، التي تشهدها المنطقة"، مضيفا أن هذا الأمر"يستوجب بالضرورة حرصكم كإطارات على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي لمختلف مكونات قوام المعركة بتكثيف التمارين التطبيقية التكتيكية العملياتية بالرمايات الحقيقية لمختلف الأسلحة والقوات لمختلف المستويات والأنساق، تدريب وتحضير الأركانات والأفراد في المستويات التكتيكية والعملياتية، هذا فضلا عن الحرص على الاستخدام الأفضل لمنظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة".

واستطرد نائب وزير الدفاع الوطني قائلا "فبقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد"، مبرزا أن "التحديات متوالدة ومتسارعة، والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم، بأن يكونوا حصنها المنيع، و هنا يكمن سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا، أن الجيش الوطني الشعبي, هو سليل فعلي لجيش التحرير الوطني، فلا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني, ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة المنارة التي يهتدون بنورها على مسار امتلاك المزيد من القوة التي بها تُحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية".

و بخصوص فعاليات اليوم الرابع من الزيارة، أشار البيان الى انها تميزت بترؤس الفريق قايد صالح لاجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية والمديرين الجهويين، إستمع خلاله إلى عرض شامل حول إقليم الاختصاص، قدمه قائد الناحية، اللواء حسان علايمية.

كما ذكر ذات المصدر أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كان قد حل مساء أمس بورقلة، مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة، حيث قام بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة الناحية، وبمعية قائد الناحية، بوقفة ترحم على روح الشهيد البطل "شيحاني بشير"الذي يحمل مقر قيادة الناحية إسمه، ليضع بعدها إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

بعد ذلك قام الفريق قايد صالح بتدشين بعض المنشآت والمرافق الإدارية، حيث قدمت له شروحات وافية عن هذه الهياكل، قبل أن يتفقد مختلف أقسامها.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية