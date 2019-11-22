دراسة علمية : البقوليات تقلل من الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10بالمائة

كشفت دراسة علمية حديثة أن إتباع نظام غذائي غني بالبقوليات على غرار الفاصوليا والعدس والبازلاء ، من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم.وعكف الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "التغذية المتقدمة" على تقييم الآثار المترتبة على استهلاك البقوليات على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعلاماتها.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا معظم البقوليات قللوا من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10بالمائة عند مقارنتها بأولئك الذين لم يتناولوا البقوليات .

وقالت الأستاذة في كلية الطب بجامعة نيويورك ، الدكتورة هانا كاهيلوفا ، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم ، وأن الفاصوليا والبقوليات الأخرى تفيد صحة القلب والأوعية الدموية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين النباتي والمغذيات الدقيقة الأخرى ، ولكنها منخفضة الدهون وخالية من الكوليسترول ومنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم.

وأضافت أنه ببساطة ، إضافة المزيد من الحبوب إلى أطباقنا يمكن أن يكون أداة قوية في مكافحة أمراض القلب وخفض ضغط الدم.

المصدر : وأج