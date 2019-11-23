دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة: المنتخب الجزائري يدشن مشاركته بمواجهة تونس اليوم

يستهل المنتخب الجزائري لكرة القدم للأواسط مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة التي تقام مقابلاتها بملعب الكرم (تونس) بمواجهة نظيره التونسي هذا السبت 30 ر13 وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت الجمعة بقمرت بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة بمشاركة تونس والمغرب والجزائر ومصر الى جانب بوركينا فاسو كمنتخب ضيف من خارج المنطقة.

وستدور الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات حيث سيخوض كل منتخب اربع مقابلات على ان يتوج صاحب المركز الاول باللقب.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة:

- الجولة الاولى (السبت 23 نوفمبر)

س 11: المغرب - بوركينافاسو

س 13 و30: تونس - الجزائر

- الجولة الثانية (الاثنين 25 نوفمبر)

س 11: الجزائر - بوركينافاسو

س 13 و30: مصر - المغرب

- الجولة الثالثة (الاربعاء 27 نوفمبر)

س 11: مصر - بوركينافاسو

س 13 و30: تونس - المغرب

- الجولة الرابعة (الجمعة 29 نوفمبر)

س 11: الجزائر - مصر

س 13 و30: بوركينافاسو - تونس

- الجولة الخامسة (الاحد 1 ديسمبر )

س 11: المغرب - الجزائر

س 13 و30: تونس - مصر .