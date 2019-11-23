﻿وفاة 8 اشخاص و جرح 42 اخرين اثر حوادث المرور في ظرف 48 ساعة الاخيرة

لقي ثمانية (08) أشخاص حتفهم وأصيب 42 أخرون بجروح في 10حوادث مرور شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها هذا السبت مصالح الحماية المدنية.

كما توفي 3 اشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون 2 ببلدية الحراش (الجزائر) وشخص أخر بسعادة ولاية المسيلة، في حين قامت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة بنقل 01 شخص متوفي يبلغ من العمر 67 سنة جراء إستنشاق الدخان الكثيف على اثر حريق شب بعمارة .

يذكر، أن مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الاسعافات الاولية لـ 67 اشخاص جراء إستنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل من ولايات باتنة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج والمدية وبومرداس والبيض وام البواقي وغليزان وسطيف.

المصدر : واج