﻿الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب2ر2 % خلال سنة في أكتوبر 2019

بلغت أسعار الإستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2ر2 % الى غاية اكتوبر 2019، حسبما علم من الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعد تطور أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية الى غاية اكتوبر 2019 هو نسبة التضخم المتوسط السنوي المحسوب، أخذا بعين الاعتبار الاشهر ال12 الممتدة بين نوفمبر 2018 الى أكتوبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة بين نوفمبر 2017 و اكتوبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر اكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر فانه اقل من 1ر0 % ، حسب معطيات الديوان .

وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 5ر0 % في شهر أكتوبر الاخير مقارنة بالشهر الفائت.

كما اشار ذات المصدر الى ان هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل اساسي الى انخفاض بنسبة 7ر0 % لأسعار المنتجات الفلاحية.

وأضاف التقرير نفسه ان هذا الانخفاض الشهري لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مرجعه ، خاصة الى تراجع بنسبة 8ر9 % لأسعار الخضر و ب8ر7 % للبطاطا و 5ر0 % للحوم الحمراء.

من جانب آخر اشار الديوان الوطني للإحصائيات الى ارتفاع للأسعار التي ميزت بعض المنتجات، لاسيما اللحوم البيضاء (+ 7ر4 %) و البيض (+21 %) و الفواكه (+ 9ر8 %) في شهر أكتوبر ومقارنة بشهر سبتمبر 2019.

وتابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها إنخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 % والراجعة خاصة الى إنخفاض اسعار السكر (-4 %) والقهوة ب(-4ر1 %).

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت إرتفاعا بنسبة 3ر0 % فيما حلت الخدمات إستقرارا.

وحسب مجموعة السلع والخدمات فان إرتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الالبسة والأحذية بارتفاع بلغ 5ر0 % ومجموعة التعليم والثقافة والتسلية نسبة (+3ر0 %) و المجموعات المتنوعة ب(+4ر0 %).

أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت أما بتغيرات معتدلة أو بإستقرار-يضيف ذات المصدر-.

كما أشار تقرير الديوان الى ان جميع أسعار الإستهلاك قد سجلت خلال الاشهر العشر الأولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 96ر1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأضاف المصدر ان هذه الزيادة راجعة خصوصا لإرتفاع المنتجات الغذائية الصناعية والسلع المصنعة وأخيرا الخدمات.

وقد عرفت المنتجات الغذائية الصناعية إرتفاعا بنسبة (+33ر1 %) خلال الأشهر العشر الاولى من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت السلع المصنعة والخدمات إرتفاعا على التوالي ب11ر4 % و 56ر3 % خلال نفس فترة المقارنة.

وتابع الديوان الوطني للإحصائيات من جانب أخر ان أسعار السلع الغذائية قد سجلت إنخفاضا طفيفا بنسبة -39ر0 %، لاسيما بسبب تراجع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 08ر2 % خلال فترة المقارنة.

للتذكير أن نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 3ر4 % في سنة 2018.

المصدر : واج