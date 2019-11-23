تجسيد مشروع التقاعد التكميلي للتعاضدية العامة لعمال قطاع الضمان الإجتماعي"قريبا"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، هذا السبت بالجزائر العاصمة،عن تجسيد مشروع التقاعد التكميلي للتعاضدية العامة الخاصة بعمال قطاع الضمان الإجتماعي في"القريب العاجل" ليكون"نموذجا"للتعاضديات الاجتماعية للقطاعات الأخرى.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول التعاضديات الاجتماعية أن الوزارة "ستعمل، بالتنسيق مع التعاضدية الاجتماعية الخاصة بقطاع الضمان الإجتماعي، على تجسيد مشروع التقاعد التكميلي في القريب العاجل، والذي سيكون نموذجا يحتذى به من قبل التعاضديات الاجتماعية الأخرى".

وأشار هدام الى وجود 30 تعاضدية اجتماعية معتمدة خاصة بعدة قطاعات، مبرزا أن هذا النظام "يقوم على الانخراط الطوعي ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن"، حيث"يضمن حاليا تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة أزيد من 1،3 مليون منخرط".

وذكر أن التعاضدية الاجتماعية تعد"الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بعد الضمان الإجتماعي، إذ تعد المكمـل له، سيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد"، حيث تسمح الآداءات الإضافية للتعاضدية الاجتماعية بإستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه من خلال ادماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له إجتماعيا (الشفاء) ونظام الدفع من قبل الغير، يمكن للمنخرطين الاستفادة من مزايا هذين النظامين في إطار الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية.

وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن الانخراط في التعاضدية الاجتماعية يسمح بالاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج

