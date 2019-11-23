بطولة الجزائر للسباحة بين الأندية في الحوض الصغير: عبد الله عرجون يحطم الرقم القياسي الوطني

حطم السباح عبد الله عرجون هذا السبت خلال منافسات اليوم الثاني والأخير للبطولة الوطنية للسباحة بين الأندية في الحوض الصغير التي إحتضنها مسبح الباز بسطيف الرقم القياسي الوطني في سباق 100 م سباحة على الظهر بتوقيت قدره 54 ثانية و65 جزء من المائة الذي كان بحوزة السباح رياض بوحامدي من اتحاد العاصمة بتوقيت 54 ثانية و 85 جزء من المائة .

ويعد سباح الفريق الوطني ونادي بريد ومواصلات الجزائر عبد الله عرجون المولود سنة 2001 أحد السباحين المتألقين الصاعدين في الجزائر ومن بين السباحين الحائزين على توقيتين بالحد الأدنى "ب"المؤهلين للألعاب الأولمبية التي ستجرى بطوكيو السنة المقبلة 2020 .

كما سبق للسباح عبد الله عرجون حصد عدة ألقاب وطنية وبطولات إفريقية على غرار بطولة إفريقيا السنة الفارطة 2018 التي احتضنتها الجزائر والألعاب الإفريقية بالرباط المغربية سنة 2019 .

وأعرب صاحب الـ18 سنة السباح عبد الله عرجون مباشرة بعد تحطيمه الرقم القياسي الوطني في إختصاص سباحة 100 م على الظهر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي لم يكن في الحسبان على حد تعبيره في ظل كثافة التحضيرات التي تزامنت وهذه البطولة التي قال بأنها امتحان تحضيريا للمنافسات الدولية وتحطيم رقما قياسيا وطنيا يعد حافزا لتشريف الجزائر في المحافل الدولية .

وتمنى عبد الله عرجون بالمناسبة كل التألق له ولزملائه في الفريق الوطني وتشريف الجزائر في المحافل الدولية المقبلة على غرار الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو والبطولتين العربية والإفريقية المقبلتين مرجعا سر تتويجه إلى العمل والمثابرة والتضحيات و لتقيد بتعليمات المدرب بصفة جد دقيقة وإلى المجهودات المبذولة من طرف كافة محيط الفريق الوطني وناديه بريد الجزائر .

المصدر : واج