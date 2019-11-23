الجولة ال11 : شباب بلوزداد ينفرد بالصدارة وشبيبة الساورة تتشبث بالمركز الثالث

إنفرد فريق شباب بلوزداد بصدارة ترتيب بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم على الرغم من تعادله على أرضه اليوم السبت أمام الضيف جمعية عين مليلة (1-1)، لحساب الجولة 11، مستغلا سقوط منافسه على كرسي الريادة، مولودية الجزائر، بالشلف أمام الاولمبي المحلي 2-1، في الوقت الذي فرضت فيه شبيبة الساورة التعادل على شبيبة القبائل بتيزي وزو ، مما سمح لأبناء الجنوب بالتشبث بالصف الثالث.

وبالعاصمة، ورغم تعثره أمام جماهيره، إنفرد شباب بلوزداد بمقدمة الترتيب، حيث رفع أبناء "العقيبة"رصيدهم إلى 24 نقطة، بينما تقدمت الجمعية الى الصف السادس ب15 نقطة لتلحق بشباب قسنطينة.

بالمقابل، فقدت مولودية الجزائر كرسي الريادة إثر خسارتها خارج القواعد على يد جمعية الشلف (2-1) في لقاء عرف مواصلة"العميد" الأطوار بعشرة لاعبين بعد طرد بورديم (79).

وتراجع النادي العاصمي الى المرتبة الثانية برصيد 23 نقطة، في الوقت الذي تنفس فيه "الشلفاوة"قليلا بهذا الفوز الثمين متقدمين الى المرتبة 12 بمجموع 11 نقطة مناصفة مع نصر حسين داي ووفاق سطيف.

من جهتها، تمكنت شبيبة الساورة من فرض التعادل على المضيف شبيبة القبائل بنتيجة (0-0) في لقاء جرى دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على "الكناري".

وهو التعادل الذي سمح لأبناء الجنوب بالحفاظ على مركزهم الثالث بمجموع 18 نقطة، أما النادي "القبائلي"، صاحب ال17 نقطة، فقد رهن مركزه الرابع بما أن مولودية وهران, التي تقتسم معه هذا المنصب، تبقى منقوصة من مباراة امام النصرية .

وإستغل اتحاد بلعباس فرصة استقباله لشباب قسنطينة ليفوز عليه بهدفين لهدف، حيث كان "العباسية" متأخرون في النتيجة بهدف عبيد في الشوط الاول، قبل ان يقلبوا الطاولة على منافسهم في المرحلة الثانية.

وعلى إثر هذه النتيجة، يرتقي ابناء وادي المكرة الى الصف التاسع بمجموع 13 نقطة, بينما يتجمد رصيد تشكيلة"سيرتا"في النقطة 15 محتلين المرتبة السادسة.

نفس المهمة أنجزها اتحاد بسكرة عندما تغلب على الضيف اتحاد الجزائر بهدف أمضاه قبلي ، وهو الفوز الذي سمح لابناء "الزيبان" بالتقدم إلى الصف 11 ب12 نقطة.

في حين عاد أهلي برج بوعريريج بتعادل ثمين من سطيف أمام نجم مقرة بهدف لمثله، مما يبقي أبناء"الحضنة" في المركز ما قبل الاخير ب9 نقاط فقط, في حين يحتل "البرايجية" المرتبة التاسعة مناصفة مع اتحاد بلعباس ب13 نقطة.

وهي النتيجة التي انتهى عليها لقاء نادي بارادو امام الضيف وفاق سطيف، حيث لا يخدم التعادل أي طرف، كون "الباك" يبقى في ذيل الترتيب ب8 نقاط فقط، فيما يحتل الوفاق المرتبة 12 ب11 نقطة رفقة نصر حسين داي المنقوص من مباراة.

يشار أن هذه الجولة تختتم يوم غد الاحد بخوض مواجهة نصر حسين داي أمام الضيف مولودية وهران بملعب 20 اوت 55 بالعاصمة ابتداء من الثالثة بعد الزوال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج