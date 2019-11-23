﻿سكيكدة : إندلاع حريق داخل مخزن للأغذية بدار الطفولة المسعفة

إندلع مساء هذا السبت حريق داخل مخزن للأغذية بدار الطفولة المسعفة بنهج بشير بوقادوم بمدينة سكيكدة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أنه تم تحويل 6 أطفال على متن سيارات إسعاف للحماية المدنية إلى دار الرحمة بحي عيسى بوكرمة وهم في صحة جيدة مضيفا بأن عون حماية مدنية ضمن الفرقة التي تدخلت لإخماد الحريق كانت تظهر عليه أعراض الغثيان وآلام في الصدر تم نقله إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية.

وتم تسجيل احتراق شبه كلي للمخزن و مكيف هوائي و ثلاجتين بالإضافة ومكتب وجهاز إعلام آلي فضلا عن وثائق وسجلات المخزن وفقا لنفس المصدر.

وقد سخرت الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق الذي دام حوالي ساعتين ونصف 3 شاحنات إطفاء و 3 سيارات إسعاف وسيارة اتصال كما تمت الإشارة إليه.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق بدقة.

المصدر : واج