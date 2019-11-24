47 جريحا في حادثي مرور في بشار ووهران

أصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع في وقت مبكر من هذا الأحد على بعد 47 كلم شمال بشاري حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن خط الجزائر- بشاري مخلفا 17 جريحا من بين ركابها بعضهم في حالة خطيرة كما أوضح النقيب بوفلجة قدوري.

و تم إجلاء الجرحى نحو مستشفى تورابي بوجمعة ببشار لتلقي الإسعافات اللازمة, كما أضاف نفس المصدر.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

كما أصيب 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع الأحد على مستوى بلدية بطيوة (وهران), حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث في حدود الساعة الثامنة صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بالقرب من جسر شهايرية ببلدية بطيوة اثر انقلاب شاحنة ذات مقطورة محملة بنفايات حديدية واصطدامها بحافلتين لنقل العمال, كما أوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح النقيب عبد القادر بلالة.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية بعين المكان لـ 21 مصابا يعانون من إصابات خفيفة وبعض حالات الصدمة ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببطيوة, كما أشير إليه.

كما تم نقل 9 أشخاص آخرين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة من قبل مواطنين إلى نفس العيادة.

للإشارة فقد سخرت مصالح الحماية المدنية في هذه العملية شاحنتين نجدة و5 سيارات إسعاف و31 عون تدخل في مختلف الرتب, وفق المصدر ذاته.