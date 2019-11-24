غوتي للإذاعة:الصالون الدولي للسياحة سيعرض تخفيضات تصل إلى اكثر من 50 % لقضاء العطلة الشتوية في كل أنحاء الوطن

أكد مستشار وزير السياحة والصناعات التقليدية غوتي عبد القادر أن الصالون الدولي للسياحة والاسفار الـ20 الذي انطلقت فعالياته هذا الأحد "يشهد حضور200 مشارك لتلبية رغبات الزوار وارضاء فضولهم من خلال عرض تخفيضات مغرية لكل أنواع المنتوجات السياحية تصل إلى أكثر من 50 بالمائة".

ودعا غوتي عبد القادر لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إلى ضرورة زيارة هذا المعرض الدولي المنظم تحت شعار"الجزائر ..أبهروا أحاسيسكم" بقصر الثقافة مفدي زكريا فهو يعد فرصة سانحة لتعريف المواطنين بكل الامكانيات والفرص المتاحة لقضاء العطلة الشتوية بأسعار منخفضة وفي ظروف حسنة على مستوى كل الاقطاب السياحة الجزائرية سواء السياحة الحموية أو الجبلية أو الصحراوية إلى جانب النقل الجوي .

وأشار ضيف الصباح إلى التخفيضات التي قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي لمرافقة دعم النشاط السياحي في أسعار التذاكر والتي وصلت إلى أكثر من 50 بالمائة انطلاقا من شهر اكتوبر إلى غاية افريل.

كما أبرز المتحدث ذاته أنه و خلال هذه الطبعة تم تخصيص فضاء كامل للشباب حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة لدعمهم ومرافقتهم في مجال الاستثمار السياحي.

2500 مشروع قيد الانجاز ونراهن على بلوغ 300 ألف سرير لتحقيق اقلاع سياحي حقيقي

وعن اهم المشاريع واستراتيجية الوزارة الوصية أعلن عبد القادر غوتي عن 2500 مشروع سياحي استثماري قيد الانجاز والسعي لتحيق طموح بلوغ 300 ألف سرير مطابق للمواصفات العالمية خلال الـ3 سنوات المقبلة على أكثر تقدير.

وأشار غوتي في السياق ذاته إلى أن "الجزائر تمتلك اليوم 140 ألف سرير وأن اكثر من 80 بالمائة منها مطابق للمواصفات العالمية ومن المنتظر استلام 150 ألف سرير" مؤكدا انه و"بدون توفر هذه المرافق والتجهيزات لا يمكننا التكلم عن اقلاع مقصد سياحي إلى جانب انه شرط أساسي في خفض الأسعار".

وأضاف أن هناك نظرة مستقبلية لسنة 2030 لتوفير ظروف اقلاع سياحي حقيقي لضمان مساهمة هذا القطاع في دعم نمو الاقتصاد الوطني ترتكز على دعم الاستثمار واعادة تكوين وتأهيل اليد العاملة لضمان خدمة فندقية تستجيب للمعايير العالمية.

من جهة أخرى كشف مستشار وزير السياحة عن شروع عدة شركات أوروبية أغلبها فرنسية إلى جانب تنظيم رحلات سياحية في عقد مؤتمراتها بالجزائر ابتداء من سنة 2020 حيث تم الاتفاق على ذلك في ملتقى دولي حول سياحة الأعمال نظم خلال الأيام الماضية بمشاركة متعاملين أجانب.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف