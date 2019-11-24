﻿بومرداس: حريق مهول يتلف مصنع للولاعات النارية ومحتوياته بحمادي

شب اليوم الأحد حريق مهول بمصنع خاص للولاعات النارية ببلدية حمادي (غرب بومرداس)خلف خسائر مادية معتبرة فيما لم يسجل أي خسائر بشرية, حسبما أفاد به مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية بالولاية.

وأوضح النقيب أيت قاسي أحمد, بأن "الحريق الذي وقع في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا و لم تحدد أسبابه إلى حد الساعة, أحدث حالة من الهلع و الخوف في أوساط العمال و السكان المجاورين دون تسجيل أي إصابات تذكر" .

وتم إخماد هذا الحريق المهول بالمصنع الذي يقع بمنطقة النشاطات لذراع العز بضواحي بلدية حمادي, في ظرف ساعتين من طرف مصالح الحماية المدنية و بإسناد و دعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية و الوحدات المجاورة و من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء ( الجزائر العاصمة) , يضيف المصدر.

كما تم تسخير 10 شاحنات إطفاء و شاحنتين مزودين بسلم ميكانيكي و سيارتين للإسعاف, علما أن الحريق أتلف كليا المصنع الذي هو عبارة عن مستودع أرضي يتربع على مساحة 2000 متر مربع و محتوياته من مواد أولية و منتجات, يضيف النقيب أيت قاسي.