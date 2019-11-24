سونلغاز تشارك في الطبعة ال10 ل"د اي اي ديزرت اينرجي ليدرشيب" ببرلين

يشارك الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص يومي 25 و 26 نوفمبر 2019 ببرلين في اشغال القمة ال10 ل"د اي اي ديزرت اينرجي ليدرشيب"، حسبما اكدت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز في بيان الاحد.

ويصادف هذا الحدث الذي ينظم تحت شعار "الانتقال الطاقوي في العالم العربي"، تنظيم الدورة ال10 لمنتدى الطاقة العربي-الالماني.

وتأتي مشاركة السيد بولخراص في قمة برلين ، لتُبين اهتمام المجموعة باغتنام كل المبادرات التي يمكن ان تساهم في رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الجزائري، بشكل ملحوظ".

وفي هذا الشأن قامت سونلغاز في مخططها التنموي بوضع مسار للمرور الى الطاقات المتجددة و للنجاعة الطاقوية و تعتبر أن الانتقال الطاقوي هو افضل طريقة لضمان التنمية المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وتعتبر سونلغاز ان الانتقال الطاقوي رهانا كبيرا بسبب توقعات الارتفاع السريع للاستهلاك الوطني و للطلب على التكييف و على التدفئة و كذا آفاق التنمية الصناعية و الخدمات.

ومن أجل تعزيز قدرات الانتاج الطاقوي المتجدد و ادماج امثل لها في النظام الكهربائي الجزائري، تريد سونلغاز تطوير محاور التعاون مع "د اي اي ديزرت اينرجي" في مجال الطاقات المتجددة.

وحسب سونلغاز، هذا التعاون يمكن ان يسهم بالمبادرة بدراسات تقنية و اقتصادية و انجازها من اجل الاستغلال الافضل للطاقتين الشمسية و الهوائية و تعميم الطاقات المتجددة و ترقية مشاريع مشتركة لتنمية الطاقات المتجددة على المستويين الوطني و الدولي و ترقية البحث المشترك في مجال صناعة و تنصيب و استغلال و تخزين الطاقات المتجددة، حسبما اضاف البيان.

كما تهدف هذه العملية الى دراسة مشتركة لطرق و وسائل ولوج الاسواق الخارجية من اجل تصدير الكهرباء المتجدد و تعزيز الشراكة فيما يخص التكوين في صناعات الطاقات المتجددة، حسبما اوضحت سونلغاز.

ويتعلق الامر أيضا بالنسبة لسونلغاز بضمان تحويل المهارة و التكنولوجيات و تكريس سياسة الاندماج الوطني.

ويجدر التذكير ان مجموعة تضم اكبر الشركات الالمانية اتحدت سنة 2009 في "دي اي اي ديزرت اينرجي" و التي كانت تعرف تحت اسم "ديزرتك اندوستري اينيسياتيف" كانت قد اطلقت فكرة حول تنفيذ مشاريع طاقة شمسية و هوائية في صحاري افريقيا الشمالية و الشرق الاوسط (مينا).

ويجدر التذكير ان هذا الحدث يعد فرصة لتبادل الافكار مع اصحاب القرار، سواء العموميين او الخواص و الحديث عن آخر التوجهات و المشاريع و امكانيات التعاون مع ازيد من 300 خبير من قطاعات الطاقات المتجددة و الصناعات الطاقوية والسياسية و العلوم، حسبما اكد المصدر ذاته.