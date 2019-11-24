التأشيرة للسياح الأجانب في ظرف 3 أيام شريطة المرور عبر الوكالات السياحية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية،عبد القادر بن مسعود، هذا الاحد بالجزائر العاصمة، بأن كل سائح أجنبي يرغب في زيارة الجزائر عن طريق وكالة سياحية" يستطيع الحصول على تأشيرة الدخول الى أرض الوطن على مستوى أي قنصلية أو سفارة جزائرية بالخارج في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام".

وذكّر الوزير خلال إشرافه على إفتتاح الطبعة ال20 للصالون الدولي للسياحة بقصر الثقافة مفدي زكريا ، بالجهود الرامية لحل هذه الاشكالية بصفة نهائية، مشيرا الى ان الجزائر"تتمتع بالسيادة الوطنية الكاملة"وتعد من بين البلدان"الأكثر أمنا وإستقرار في العالم ويمكن لكل السياح الأجانب زيارتها لاكتشاف الثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به".

وشدد بن مسعود على ضرورة تعزيز العمل المشترك مع كل الفاعلين لتطوير السياحة وبلوغ"الإمتياز"من أجل إستقطاب أكبر عدد من السياح ومنحهم فرصة اكتشاف الثراء الحضاري والثقافي والتاريخي والطبيعي المتنوع الذي تزخر به الجزائر، معتبرا أن هذا الصالون التي مشاركة حوالي 100عارض من الجزائر ومن بلدان أجنبية "فرصة سانحة للتعريف بالثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به بلادنا لاستقطاب السياح".

وقال بن مسعود في هذا الإطار إن هذه الطبعة تعرف مشاركة وكالات سياحية وفنادق عمومية وخاصة توفر خدمات من الإمتياز الرفيع لجلب السياح، لاسيما الاجانب منهم، وجعل القطاع يساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق التنمية المستدامة".

كما تشهد هذه التظاهرة السنوية --يضيف ذات المتحدث--حضور حرفيين من مختلف مناطق الوطن من الذين ابدعوا في إنتاج تحف فنية في مجال الصناعة التقليدية وحصولهم مؤخرا على الجائزة الوطنية، وذلك للتعريف بهذه الصناعة المعبرة عن التراث الوطني الاصيل والتمكن من ولوج الاسواق الدولية"، مبرزا في نفس الوقت أهمية مشاركة المؤسسات الناشئة، والتي قدر عددها ب 25 مؤسسة للتعريف بالوجهة السياحية الجزائرية والمساهمة في خلق مناصب شغل للشباب".

من جهة اخرى، ذكر الوزير بالجهود التي تبذل من طرف الحكومة من اجل دعم النشاط السياحي من خلال"تجسيد المخطط الوطني للتهيئة السياحية الذي يسمح بتوفير أزيد من 300 ألف سرير جديد وإستقبال ما بين 10 و 15 مليون سائح في آفاق 2030"، داعيا الشباب الى منح"الاهمية لهذا القطاع والعمل على ترقية الوجهة السياحية في كل مناطق الوطن".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج