سعيد مكي للإذاعة: الانتخابات من شأنها إعادة الجزائر إلى المحافل الدولية

قال الباحث والخبير سعيد مكي إن الحراك الشعبي أعاد تصحيح مسار بناء الدولة، داعيا الى ضرورة الاستماع الى صوته، من جهة والى المضي في المسار الانتخابي بأسرع وقت لإعادة الجزائر إلى المحافل الدولية.

وقال مكي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن الحراك الشعبي في الجزائر ساهم في إعادة تصحيح مسار بناء الدولة، داعيا إلى ضرورة الاستماع إلى صوته، وإعادة النظر في ميكانيزمات الدولة،مضيفا أن إلغاء الانتخابات في موعدين اثنين في ظروف استثنائية لم يسبق أن حدث في الجزائر، آملا أن تمر الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 12/12 في وقتها، لتمكن من إعادة الشرعية إلى المؤسسات بما يسمح بعودة الجزائر الى المحافل الدولية، مضيفا أن الكثير من المشاكل المتعلقة بالقارة الافريقية ودول العالم الثالث لا يمكن حلها في غياب الجزائر.

كما أشاد مكي بتماسك الجبهة الداخلية في الجزائر، وإجماعها على رفض أي تدخل خارجي.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية