الجيش المالي يعلن مقتل 19 إرهابيا خلال عمليتين منفصلتين

أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل 10 إرهابيين واعتقال عشرين اخرين في عملية وسط البلاد.

وقال الجيش المالي في بيان اليوم الاثنين انه تم مهاجمة الإرهابيين بعد تنفيذهم لهجوم على قرية بيدي بعد رصدهم باتجاه قرية سانكورو حيث تم اعتراضهم من قبل القوات المسلحة المالية بعد تبادل لإطلاق النار.

وتابعت القوات المسلحة المالية المهاجمين إلى قاعدتهم في بوركينا فاسو التي تم تفكيكها وتمت مصادرة بعض الاسلحة.

وضمن عملية منفصلة أخرى في وسط البلاد, أفاد الجيش في بيان آخر بأنه قتل 9 إرهابيين على بعد 5 كلم من قرية موندورو التابعة لمدينة موبتي.

المصدر: واج