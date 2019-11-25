نفط: خام برنت يرتفع إلى 59ر62 دولارا للبرميل

﻿صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، مدعومة بظهور آمال جديدة بشأن استئناف مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش, صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير بنسبة 35ر0 بالمئة أو 22 سنتا إلى 59ر62 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير، بنسبة 31ر0 بالمئة أو 21 سنتا إلى 97ر57 دولارا للبرميل.

المصدر: واج

