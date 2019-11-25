دورة اتحاد شمال افريقيا (- 20 عاما): الجزائر تتغلب على بوركينافاسو (2-1)

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم (أقل من 20 عاما) على نظيره البوركينابي بنتيجة (2-1) هذا الاثنين بملعب الكرم لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا لهذه الفئة.

وسجل ثنائية "الخضر" كل من خليل بارا (د 7) ومروان زروقي (د 68 ض.ج), بينما أحرز هدف بوركينافاسو اللاعب إبراهيم دياكيتي (43) عن طريق ضربة جزاء.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للجزائر, بعد الذي تحقق في الجولة الاولى, على تونس بنتيجة (2-0) يوم السبت, بنفس الملعب.

وتجرى حاليا المباراة الأخرى عن الجولة الثانية, بين المغرب ومصر.

وتقام الدورة على شكل بطولة مصغرة من 5 جولات, حيث يخوض كل منتخب أربع مقابلات على أن يتوج صاحب المركز الأول باللقب.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع بوركينافاسو (0-0) في المباراة الافتتاحية يوم السبت الفارط.

النتائج :

الجولة الثانية (الاثنين 25 نوفمبر) :

الجزائر - بوركينافاسو 2-1

مصر - المغرب (جارية حاليا)

مباريات لعبت:

السبت 23 نوفمبر:

المغرب - بوركينافاسو 0-0

تونس - الجزائر 0-2

الترتيب نقاط لعب

1- الجزائر 6 2

2- المغرب 1 1

- بوركينافاسو 1 2

4- مصر 0 0

- تونس 0 1

برنامج المقابلات القادمة:

الجولة الثالثة (الأربعاء 27 نوفمبر):

مصر - بوركينافاسو

تونس - المغرب

الجزائر (معفاة)

الجولة الرابعة (الجمعة 29 نوفمبر):

الجزائر - مصر

بوركينافاسو - تونس

المغرب (معفى)

الجولة الخامسة (الأحد 1 ديسمبر):

المغرب - الجزائر

تونس - مصر

بوركينافاسو (معفاة).