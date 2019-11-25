ملعبا تيزي وزو و تشاكر يحتضنان مقابلات الأندية الجزائرية في منافسات الكاف

25/11/2019 - 20:17
رياضة, كرة القدم
تم تحديد الملاعب التي تحتضن مقابلات الأندية الجزائرية الثلاثة اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل و نادي بارادو المشاركة في مرحلة المجموعات لمنافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( رابطة الأبطال وكاس الكونفدرالية).
رابطة الأبطال :
الجمعة 29 نوفمبر 2019 ( الجولة 1) ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو : شبيبة القبائل- فيتا كلوب الكونغولي
السبت 30 نوفمبر 2019 ( الجولة 1) ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : اتحاد الجزائر- الوداد البيضاوي المغربي
كاس الكونفدرالية :
الأحد 8 ديسمبر 2019 ( الجولة الثانية) ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : نادي بارادو - حسينية أغادير .
المصدر : وأج