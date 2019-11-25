مستشفى بني مسوس يحصي 3500 رضيع يحمل اعاقة بالجهاز العصبي سنويا

كشف الخبراء المشاركون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة في اللقاء الخاص بتجسيد الاستراتيجية النموذجية للفاعلين في تحسين توفير العلاج للأم والأطفال قبل الولادة عن احصاء 3500 رضيع يحملون اعاقة بالجهاز العصبي سنويا بالمؤسسة الإستشفائية حساني اسعد لبني مسوس .

ووصف رئيس مصلحة الأمراض العقلية لدى الأطفال بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في هذه الأمراض بالشراقة بأعالي العاصمة الأستاذ عبد المجيد ثابتي هذا العدد المسجل بمصلحة الولادة لمؤسسة استشفائية فقط ب"المخيف جدا "مثمنا من جهة أخرى إنشاء المركز النموذجي لباب حسن للتكفل بالكشف المبكر ومتابعة الإعاقة والذي سيخفف -حسبه- من عبئ العائلات والدولة .

ودعا في هذا الإطار الى المتباعة الجيدة للمرأة الحامل من خلال انشاء شبكة تجمع كل الفاعلين في هذا المجال وإعطاء أهمية خاصة لها عند الوضع لتفادي كل العراقيل التي قد تؤدي إلى إعاقة تزاول الطفل طوال حياته وتكلف الدولة غاليا من جميع النواحي .

وعبرت المسؤولة عن مركز بابا حسن الأستاذة ليلى ياسف عن ارتياحها لولادة هذا المشروع في سنة 2018 وانطلق فعليا في نشاطاته في سنة 2019 وذلك بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية السويسرية ومؤسسة امل صانوفي ومصالح الولادة للمراكز الجامعية الكبرى للجزائر العاصمة ووهران .

وأكدت ذات المختصة أن هذا المراكز الذي سيتكفل خاصة بفيئة الأطفال البالغين مت بين 0 الى 3 سنوات المعرضين الى إعاقة خطيرة وكذا حديثي الولادة سيساهم في التخفيض من نسبة الإعاقة عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض المتسببة في ذلك وكذا المتابعة الجيدة لها مبكرا .

وذكرت بالمناسبة وعلى سبيل المثال استنادا الى التحقيق الذي قام به المعهد الوطني للصحة العمومية حول الإعاقة لدى الأطفال حديثي الولادة بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية لبني مسوس وعيادة الولادة لباب الواد خلال سنة 2019 أن تعرض الرضيع الى الاختناق عند الولادة تأتي في مقدمة العوامل المتسببة في الإعاقة الخطيرة بحكم انها تصيب مباشرة الجهاز العصبي .