قتلى وجرحى في زلزال عنيف يضرب ألبانيا

ضرب زلزال شدته 6,4 درجات فجر هذا الثلاثاء ألبانيا ما تسبب في مقتل وجرح العديد من الأشخاص ومثيرا حالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وأعلنت السلطات مقتل أربعة أشخاص وإصابة 150 شخصا بجروح طفيفة في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود

وقالت وزارة الدفاع إن رجلا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين بينما تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص آخرين من تحت أنقاض في تومان بشمال تيرانا وفي مدينة دوريس الساحلية. وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

ووقع الزلزال عند الساعة 01,54 بتوقيت غرينيتش مثيرا حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.

وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجات.