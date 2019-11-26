الفلسطينيون يعلنون اليوم إضرابا جزئيا ويوم غضب رفضا لشرعنة الاستيطان

تشهد مختلف المحافظات الفلسطينية هذا الثلاثاء يوم غضب شعبي وإضرابا جزئيا دعت إليه قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

وأوضحت مصادر إعلامية انه من المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة و وقفات منددة بإعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية على الشعب الفلسطيني وقضيته وسرقة أرضه.

وطالبت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات يوم الغضب.

و قد بدأت الاثنين أعمال الاجتماع "الطارئ"لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير العادية لبحث التطور "الخطير" لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ويبحث الاجتماع التطور "الخطير" الذي تشهده الساحة الفلسطينية, خاصة عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين الماضي أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية "لا يخالف القانون الدولي",ومن المقرر أن يخرج وزراء الخارجية العرب بقرار يبلور التحرك العربي إزاء هذا التطور "الخطير" للموقف الأمريكي بشأن قضية الاستيطان الإسرائيلي.