معهد باستور : تسجيل 673 حالة " سيدا" جديدة من الفاتح جانفي إلى 30 سبتمبر 2019

كشفت المشرفة على المخبر المرجعي لفقدان المناعة المكتسبة (سيدا) لمعهد باستور الجزائر الأستاذة سليمة بوزغوب عن تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس ما بين الفاتح جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 2019 .

وأكدت الخبيرة عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة داء السيدا الذي يصادف الفاتح ديسمبر من كل سنة أنه "تم تسجيل خلال هذه السنة وإلى غاية 30 سبتمبر 2019 أزيد من 600 حالة جديدة 385 لدى الرجال و288 لدى النساء تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة" مشيرة في هذا المجال إلى أن "طرق نقل العدوى الأكثر شيوعا هي العلاقات الجنسية ".

وذكرت بالمناسبة بأن المخبر المرجعي أحصى منذ سنة 1985 تاريخ ظهور أول إصابة بالجزائر وإلى غاية 30 سبتمبر 2019 أزيد من 13000 حالة 6715 لدى الرجال و5468 لدى النساء و817 غير محدد جنسها.

وحسب حصيلة وزارة الصحة والسكان والأنو-سيدا للتصدي للداء فان عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى الإصابة بالفيروس بين الأطفال والكهول قد بلغ خلال سنة 2018 (1300 حالة ) كما بلغ عدد الذين يتعايشون معه خلال نفس الفترة 16000 حالة أما عدد البالغين 15 سنة فما فوق و المتعايشين مع الفيروس فقد وصل15000 حالة بلغ عدد النساء من هذه الفئة 7000 حالة والرجال 8300 حالة في حين بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 سنة أقل من 500 حالة.

وتقدر نسبة الإصابة حسب ذات المصدر بالجزائر لدى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و49 سنة أقل من 0.1 بالمائة من مجموع السكان كما يبلغ عدد المصابين المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون حالتهم 14000 شخص.