اكتشاف مجرات قزمة تهيمن عليها المادة المظلمة

اكتشف علماء فضاء صينيون، مجموعة خاصة من "المجرات القزمة"، يعتقد بهيمنة المادة المظلمة عليها، حسبما ذكرت مصادر إعلامية الثلاثاء.

ونقلت المصادر عن رئيس فريق البحث للأكاديمية الصينية للعلوم، قوه تشي، قوله أن "النتائج التي تم التوصل إليها توفر دليلا رصديا بإمكانه تحدي نظرية تشكل المجرات القزمة في إطار علم الكونيات القياسي، كما أن من شأنها أن توفر دلائل جديدة حول طبيعة المادة المظلمة".

ومن خلال تحليل البيانات الواردة من مرصد (آريسيبو) ومسح (سلون) الرقمي للسماء، عثر فريق البحث على 19 مجرة قزمة مرشحة لأن تكون "كتلة باريونات" - بنصف قطر تبلغ عشرات آلاف السنوات الضوئية - مهيمنة عليها.

وأضاف تشي أن "هذه النتائج صعبة للشرح مع نمط تشكل المجرة القياسي، ما يشجع العامة على إعادة محاولة فهم طبيعة المادة المظلمة".

وقد تم نشر نتائج هذا الاكتشاف الذي قام به باحثون من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعتي (بكين) و(تسينغهوا)، في أحدث عدد من المجلة العلمية "نايتشر أسترونومي".