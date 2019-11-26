الرابطة الإفريقية لكرة السلة: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89)

تغلب المجمع البترولي اليوم الثلاثاء على نادي نيجيليك من النيجر بنتيجة 115-89 (الشوط الأول 60-45) في المباراة الافتتاحية للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة، الجاري بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 26 نوفمبر و 1 ديسمبر.

وجاءت أرباع المقابلة على النحو التالي: 24-15، 36-30، 24-28 و 27-24.

ويهدف ممثل السلة الجزائرية في هذه المنافسة الى انتزاع أحد المراكز الثلاثة المؤهلة إلى الدورة النهائية المبرمجة شهر مارس 2020.

و سيخوض أشبال المدرب سفيان بولحية مباراتهم الثانية هذا الأربعاء (سا 00ر19) أمام فاب الكاميروني (النادي المنظم) على أن يختم مرحلة المجموعات أمام النصر الليبي يوم الخميس (سا 30ر16).

النتائج :

الثلاثاء 26 نوفمبر:

نيجيليك (النيجر) - المجمع البترولي (الجزائر) 89-115

00ر19: فاب (الكاميرون) - النصر (ليبيا)

الأربعاء 27 نوفمبر:

00ر14: النصر (ليبيا) - نيجيليك (النيجر)

00ر19: فاب (الكاميرون) - المجمع البترولي (الجزائر)

الخميس 28 نوفمبر:

30ر16: المجمع البترولي (الجزائر) - النصر (ليبيا)

00ر19: فاب (الكاميرون) - نيجيليك (النيجر)

الجمعة 29 نوفمبر: راحة

السبت 30 نوفمبر: الدور نصف النهائي

الأحد 1 ديسمبر: النهائي واللقاء الترتيبي.