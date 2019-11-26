الرابطة الإفريقية لكرة السلة: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89)

26/11/2019 - 20:03

تغلب المجمع البترولي اليوم الثلاثاء على نادي  نيجيليك من النيجر بنتيجة 115-89 (الشوط الأول 60-45) في المباراة الافتتاحية  للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة، الجاري  بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 26 نوفمبر و 1 ديسمبر.

وجاءت أرباع المقابلة على النحو التالي: 24-15، 36-30، 24-28 و 27-24.

ويهدف ممثل السلة الجزائرية في هذه المنافسة الى انتزاع أحد المراكز الثلاثة  المؤهلة إلى الدورة النهائية المبرمجة شهر مارس 2020.

و سيخوض أشبال المدرب سفيان بولحية مباراتهم الثانية  هذا الأربعاء (سا  00ر19) أمام فاب الكاميروني (النادي المنظم) على أن يختم مرحلة المجموعات أمام  النصر الليبي يوم الخميس (سا 30ر16).

النتائج :

         الثلاثاء 26 نوفمبر:

نيجيليك (النيجر) - المجمع البترولي (الجزائر)  89-115

00ر19: فاب (الكاميرون) - النصر (ليبيا)                

         الأربعاء 27 نوفمبر:

00ر14: النصر (ليبيا) - نيجيليك (النيجر)

00ر19: فاب (الكاميرون) - المجمع البترولي (الجزائر)

         الخميس 28 نوفمبر:

30ر16: المجمع البترولي (الجزائر) - النصر (ليبيا)

00ر19: فاب (الكاميرون) - نيجيليك (النيجر)

         الجمعة 29 نوفمبر: راحة 

         السبت 30 نوفمبر: الدور نصف النهائي

         الأحد 1 ديسمبر: النهائي واللقاء الترتيبي.

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رياضة, كرة السلة