كأس الجزائر: سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16 يوم 10 ديسمبر بالجزائر

ستقام عملية سحب قرعة الدورين ال32 و ال16 من كأس الجزائر 2019-2020 يوم 10 ديسمبر المقبل بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان (الجزائر), حسب ما افادت به اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها على شبكة الانترنت.

وتعرف القرعة الخاصة بالدور ال32 دخول اندية الرابطة المحترفة الاولى, بما فيها حامل لقب الطبعة السابقة من كأس الجمهورية, شباب بلوزداد.

وتقام مقابلات الدور ال32 يومي 21 و 22 ديسمبر, فيما تجرى لقاءات الدور ال16 يومي 28 و 29 من نفس الشهر.

تجدر الاشارة ان الدور الجهوي الاخير من منافسة "السيدة الكأس" سيقام يومي الخميس و السبت المقبلين.