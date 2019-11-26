قوانين جديدة خلال 2020 لتعزيز و ترقية الاستثمار في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم خلال 2020 تعزيز قطاع السياحة "بعدة قوانين جديدة" لدعم الاستثمار السياحي وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال اشرافه على اختتام الطبعة ال20 لفعاليات الصالون الدولي للسياحة والاسفار ان السنة المقبلة ستكون سنة انجازات هامة يتم خلالها تعزيز القطاع بترسانة قانونية جديدة ومضاعفة عدد الاسرة ومرافق الايواء واعادة فتح عدة فنادق عمومية عرفت تهيئة وعصرنة واسعة النطاق الى جانب تدشين عدة قرى سياحية ومنتجعات بمختلف مناطق الوطن.

وفي مجال تعزيز التعاون الدولي اشار السيد بن مسعود الى انه سيتم خلال السنة القادمة "تكريس الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والصين تهدف الى جلب مئات السياح الصينيين لاكتشاف الثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به الجزائر الى جانب تنظيم عدة تظاهرات ابتداء من الثلاثي الاول من 2020 ".

من بين هذه القاءات سيتم تنظيم "ورشة دولية حول الاحصائيات السياحية وعقد مؤتمر دولي حول السياحة بمشاركة وزراء السياحة من افريقيا وكذا تنظيم في السداسي الاول من السنة المقبلة تظاهرة سياحية وثقافية كبرى يتم من خلالها تثمين الموروث الثقافي للزي التقليدي الجزائري في مجال السياحة ".

من جهة اخرى ثمن الوزير كل الانجازات التي حققها القطاع في 2019 مذكرا بالنتائج الايجابية التي توجت بها الجلسات الوطنية للسياحة والتي سمحت بتقييم القطاع والخروج بتوصيات بناءة لإعطاء دفع قوي للسياحة وتدارك النقائص المسجلة في هذا المجال .

وذكر بن مسعود في هذا الاطار بانه تم تنسيق العمل مع كل القطاعات المعنية تجسيدا لهذه التوصيات لرفع كل العقبات التي كانت تحول دون ترقية النشاط السياحي في اطار افواج عمل قصد ايجاد حلول للإشكالية تأشيرة الدخول إلى الجزائر و تحسين النقل الجوي.

واعتبر الطبعة ال20 للصالون الدولي للسياحة والاسفار التي عرفت مشاركة مميزة من وكالات سياحية وممثلي الفنادق ومؤسسات ناشئة وخبراء الى جانب حرفيين من ذوي الكفاءات العليا فرصة هامة لترقية الوجهة السياحية الجزائرية واستقطاب السياح من داخل وخارج الوطن.

وسمح هذا الصالون يضيف المتحدث نفسه من التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع المهنيين والفاعلين في المديدان للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعله يساهم في التنمية المستدامة.

بالمناسبة تم اطلاق رسميا تطبيق جديد "الو حرفي"عبر تكنولوجيات الاعلام والاتصال يسمح للحرفيين بتسويق منتوجاتهم والاحتكاك بالمواطنين الراغبين في شراء قطع وتحف فنية وتقليدية وتسهيل مهمة الاتصال بهم.