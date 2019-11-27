وفاة طفلين جراء اختناق بدخان حريق بمنزلهما العائلي في الوادي

لقي طفلان حتفهما جراء اختناقهما بدخان ناتج عن حريق نشب بإحدى غرف منزلهما في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ببلدية قمار التي تبعد 14 كلم شمال عاصمة ولاية الوادي حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية .

وحسب نفس المصدر فان الطفلين اللذين لقيا مصرعهما بمنزلهم العائلي بحي الباب الغربي ببلدية قمار تتراوح أعمارهم ( 3 و 6 سنوات ) .

وترجع التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية ان السبب المباشر للحريق الذي شب بإحدى غرف المنزل راجع إلى إشعال الطفلين لأعواد ثقاب الكبريت مما تسبب في اشتغال لعدد من مقتنيات الغرفة التي كانت مغلقة ما أدى إلى أحداث دخان كثيف أودى بحياتهما.

وقد تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقمار فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح التقنية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ( سونلغاز) فندت ان يكون سبب وفاة الطفلين الاختناق الغاز (غاز أول أكسيد الكربون).