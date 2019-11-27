طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة "إف 16" استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا غرب مدينة خان يونس دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الليلة أيضا المنطقة الشرقية من مدينة نابلسي وانتشرت في محيط "قبر يوسف".

وأفاد شهود عيان بأن سيارات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف" بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المكاني أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.