البروفسور عدة بونجار للإذاعة : مؤتمر طبي دولي هذا الخميس لبحث اخر مستجدات داء السرطان

أعلن البروفسور عدة بونجار رئيس مصلحة مكافحة مرض السرطان بمستشفى البليدة عن تنظيم مؤتمر طبي دولي هذا الخميس بحضور 500 مشارك للتطرق لأهم المستجدات على الساحة الدولية فيما يخص مرض السرطان خاصة الثدي والبروستات.

وكشف البروفسور عدة بو نجار الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن الجزائر تسجل حاليا 44 ألف حالة سرطان.

وأوضح أن سرطان المستقيم ياتي في المرتبة الأولى بالنسبة للرجال، كما ان سرطان البروستات يمثل أكثر من 70 بالمائة في الجزائر وعلى الرجال البالغين 50 سنة و أكثر إجراء فحص طبي كل سنتين".

وبالنسبة للنساء فان سرطان الثدي يأتي في مقدمة هذا المرض الذي يصيب 12 ألف امرأة في الجزائر سنويا.

واعتبر البرفسور عدة نجاري أن من أهم أسباب هذا المرض الخطير هو النظام الغذائي والمعيشي في الجزائر "الذي تغير كثيرا".

و توقع أن يصل عدد المصابين بهذا المرض في 2025 إلى 60 ألف مصاب و"لهذا لابد من الاستعداد البشري واللوجستيكي للتكفل بهذه الحالات".

وأشار إلى وجود نحو ألف طبيب مختص في طب الأورام في الجزائر عبر حوالي 17 مركزا لمكافحة السرطان.

وأضاف البروفيسور بونجار - رئيس مصلحة طب الأورام بالمستشفى الجامعي للبليدة ورئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في أمراض السرطان ونائب رئيس رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان- "أن من أولوياتنا تقريب المواعيد للعلاج بالأشعة والتكفل التام بالأطفال و إنشاء وحدات لدعم المريض أثناء وبعد العلاج وتوفير الأدوية الجديدة نظرا لفعاليتها".

المصدر: الاذاعة الجزائرية