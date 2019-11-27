القناة الأولى تتطرق للبرامج الاقتصادية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر

تطرقت القناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء ضمن فضاء خاص لموضوع البرامج الاقتصادية في الحملة الانتخابية للمترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر القادم.

وفي هذا الخصوص استعرض المشاركون في الحصة وهم ممثلون عن المترشحين الخمسة تصور كل منهم لإيجاد الحلول المناسبة لإنعاش اقتصاد البلاد سريعا واقتراحاتهم لنمط اقتصادي جديد يقوم على تصحيح عيوب النموذج الاقتصادي الساري الذي اثبت قصوره والذي استنفذ احتياطات صرف الدولة الجزائرية.

وتدور معظم الاقتراحات والتصورات في البرامج الاقتصادية للحملة الانتخابية في فلك تحرير الاقتصاد والمبادرات الاستثمارية و السعي إلى ربح معركة الأمن الغذائي وكذا بعث التنمية بمنطقة الجنوب.