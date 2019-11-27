معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبدالقادر

أحيت دار الثقافة بولاية معسكر ذكرى مبايعة الأمير عبدالقادر بمجموعة نشاطات ثقافية وعلمية، على رأسها ملتقى وطني حول شخصية الأمير.

واحتضنت دار الثقافة بولاية معسكر الملتقى اللوطني الأول حول التراث المادي واللامادي للامير عبدالقادربالتعاون مع كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة معسكر، بمشاركة نخبة من الباحثين والاساتذة من مختلف الجامعات الوطنية.

ويهدف الملتقى الوطني إلى إبراز الكفاح الجزائري حسبما يؤكد مدير دار الثقافة منير عيسوق، الذي يضيف ان الجزائر ضحى من اجلها ملايين الشهداء على مدار التاريخ.

فيما قال رئيس الجامعة الدكتور طاطا سمير إن شخصية الامير عبدالقادر شخصية عالمية نفتخر كجزائريين بها.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية