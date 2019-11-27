القافلة الطبية العسكرية تحط برحالها بتبسة للتكفل الطبي بالمناطق النائية لاقليم هذه الولاية

في إطار الحملة التي أطلقتها المؤسسة العسكرية حطت القافلة الطبية العسكرية هذا الأربعاء برحالها في ولاية تبسة للتكفل الطبي بسكان المناطق النائية على مستوى اقليم هذه الولاية .

وفي هذا الجانب أوضح النقيب رابح حسين المكلف بالصحة على مستوى الناحية العسكرية الخامسة لقسنطينة أن هذه المبادرة تندرج ضمن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية ، حيث سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي آليات للتكفل بالمناطق المعزولة .

من جهتهم ثمن المواطنون الذين زارتهم هذه القافلة الطبية العسكرية في مداشرهم هذه المبادرة وأكدوا انها عادت عليهم وعلى ابنائهم بالفائدة المرجوة خاصة من ناحية توفير الأدوية الضرورية التي يفتقرون اليها.

المصدر:الإذاعة الجزائرية