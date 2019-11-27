تربص تحضيري لمنتخب كرة اليد ما بين 5 و 8 ديسمبر بالجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الاربعاء عن قائمة تضم 18 لاعبا معنيا بتربص تحضيري ما بين 5 و 8 ديسمبر بالجزائر العاصمة، استعدادا لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2020 المقررة يناير المقبل بتونس.

وتتكون قائمة المنتخب الجزائري ، الذي يقوده الفرنسي آلان بورت، من عناصر تنشط في أربعة أندية من القسم الممتاز ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (سبعة عناصر) من شباب برج بوعريريج (5 لاعبين)، شبيبة سكيكدة (اربعة عناصر) وأولمبي عنابة (لاعبين).

ويسبق هذا التربص معسكرين آخرين بالجزائر، قبل التوجه إلى الخارج لخوض تربصين اثنين، تحسبا للموعد القاري المؤهل إلى مونديال 2021 (الستة الاوائل في الترتيب) والمؤهل ايضا إلى أولمبياد 2020 بطوكيو (تأهل مباشر بالنسبة للمتوج ومشاركة في دورة تأهيلية لنائب البطل).

وضمن المجموعة الرابعة، يستهل "الخضر" المنافسة أمام زامبيا، على أن يلاقوا في الجولة الثانية يوم 17 يناير منتخب الكونغو (00ر16) قبل أن يختتم مرحلة المجموعات يوم 19 يناير أمام المغرب.

و حسب برنامج النسخة ال26 للمنافسة، فإن مباريات الدور ثمن النهائي ستجرى يوم 20 يناير، وستكون متبوعة بالدور ربع النهائي يوم 22 يناير.

أما المربع الذهبي فبرمج يوم 24 يناير قبل أن تختتم المنافسة يوم 26 يناير بإجراء المباراة النهائية و الترتيبية.

ويشارك في هذا الموعد القاري للكرة الصغيرة 16 منتخبا حيث يظفر المتوج باللقب بالتأشيرة الوحيدة المؤهلة لأولمبياد طوكيو-2020.

و يتعلق الأمر بتونس (البلد المنظم و حامل اللقب)، الجزائر، أنغولا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا و زامبيا.

أما منتخب السنغال الذي كان مدرجا ضمن المجموعة الرابعة، فقد قرر الانسحاب من المنافسة لأسباب مجهولة.

وسيكون موعد تونس، مؤهلا أيضا لبطولة العالم-2021 المقررة بمصر، حيث تتأهل لها المنتخبات الستة الأولى لدورة تونس (دون اعتبار مصر).

وتعود آخر مشاركة جزائرية في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا (الولايات المتحدة الأمريكية) قائمة اللاعبين المعنيين بتربص العاصمة ما بين 5 و 8 ديسمبر: المجمع البترولي: رياض شهبور، مسعود بركوس، عبد الرحيم برياح، علاء الدين حديدي، عبد الجليل، زنادي، رضا عريب، أحمد بوسعيد.

شباب برج بوعريريج: أشرف حمزاوي (حارس مرمى)، محمد فضيلة، عقبة أنسعد، محمد قريبة، عبد النور حموش.

شبيبة سكيكدة: عادل بوسمال (حارس مرمى)، رضوان ساكر، علي بولحسة، زهير نعيم.

أولمبي عنابة: يحي زموشي (حارس مرمى)، يوسف بزولي.