زغماتي : الرسائل المجهولة ساعدت نيابة الجمهورية على فتح "قضايا خطيرة"

﻿﻿ أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، أن التعامل مع الرسائل المجهولة التي تتلقاها نيابة الجمهورية لا يتم بصفة آلية ، غير أنه تم بفضل ذلك فتح " قضايا خطيرة ".

وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، قال الوزير أن التعامل مع الرسائل المجهولة " ليس آليا " وأنها "تدرس حسب ما هو مدون فيها حالة بحالة ، غير أنه تم بفضلها اكتشاف قضايا خطيرة تمس مجال المخدرات والاعتداء على المال العام والسرقة ".

وبعدما لفت الانتباه إلى أن الرسائل المجهولة "تتهاطل يوميا على نيابة الجمهورية " ، أكد السيد زغماتي أنه : " ليس بهذه البساطة يمكن الأخذ بعين الاعتبار محتوى هذه الرسائل ، بل يتم التعامل معها بحذر ودراستها بتمعن" ، مبرزا أنه في حالة ما إذا كانت الرسالة تحتوي على " معلومات منطقية " ، فإن وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق ابتدائي للتحري في تلك المعلومات.

وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أشار زغماتي إلى أن " يد العدالة في هذه القضايا لا تمتد إلى الشبان الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية ، والذين وصفهم بـــ"الضحايا"، مشيرا إلى أن العدالة " تهتم بالأطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة من عصابات مهيكلة ومافيا يعيشون على بؤس هؤلاء الشبان ".

المصدر : وأج