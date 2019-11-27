الرابطة الإفريقية لكرة السلة: انهزام المجمع البترولي أمام نادي فاب الكاميروني (85-87)

انهزم المجمع البترولي مساء اليوم الأربعاء أمام نادي فاب الكاميروني بنتيجة (85-87) في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة، الجاري بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 26 نوفمبر و 1 ديسمبر.

هذه الهزيمة هي الأولى لممثل السلة الجزائرية بعد فوزه يوم أمس الثلاثاء على نادي نيجيليك (النيجر) بنتيجة 115-89.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب النصر الليبي على نادي نيجيليك (النيجر) بـ 85-67.

بعد هذه الجولة، يحتل النصر الليبي ريادة الترتيب بــــ 4 نقاط، أمام كل المجمع البترولي و فاب الكاميروني (3 نقاط) و نادي نيجيليك( 2 ن ) .

و سيخوض أشبال المدرب سفيان بولحية مباراتهم الثالثة و الأخيرة يوم غد الخميس (سا 30ر16) أمام النصر الليبي.

المصدر : وأج