سعيد ضياف : الهيدروجين المستدام يمثل البديل الطاقوي "الأنسب" اقتصاديا و بيئيا

أكد المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة، سعيد ضياف ، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن الهيدروجين المستدام يمثل الحل التكاملي من اجل إنتاج و تخزين الطاقات المتجددة.

و في كلمة ألقاها خلال الطبعة الثالثة للندوة الدولية حول الهيدروجين المستدام التي نظمت من طرف مركز تنمية الطاقات المتجددة و التي تدوم يومين، أوضح السيد ضياف أن الهيدروجين المستدام من شأنه أن يساهم في مزيج الطاقة للجزائر و أن يشكل البديل الطاقوي "الأنسب" على الصعيدين الاقتصادي و البيئي.

و يعتبر ذات المسؤول ان الهيدروجين المستدام يمكن تخزينه لفترات طويلة كما يمكن استعماله كوقود او كبطارية للمركبات.

و من جهته، أشار مدير فرع "الهيدروجين المستدام" بالمركز، عبد الله خلاف، إلى أن الاستعمال الواسع للطاقات المتجددة يولد مشاكل في التسيير مترتبة عن طابعها المتقطع، مضيفا أن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى تذبذب كبير في إنتاج الطاقة و عدم توازن بين العرض و الطلب".

و بهدف حل مشكل التقطع، شدد نفس المسؤول على ضرورة اللجوء الى الهيدروجين كوسيلة للتخزين و كمادة وسيطة.

و من جهتها، أكدت ممثلة فرع "الهيدروجين المستدام" بالمركز، رفيقة بن دريس، أن الهيدروجين يسمح بتوفير الكهرباء و الحرارة، مضيفة أن "الهيدروجين يمكن نقله و تخزينه في شكل سائل أو غاز".

و أكد المنظمون أن الطبعة الثالثة للندوة الدولية حول الهيدروجين المستدام تسمح بتطوير التعاون الدولي و تشكل فرصة لمختلف الفاعلين الدوليين، المهتمين بهذه المسالة، بعرض معارفهم.

و أضافوا بالقول أن هذا اللقاء العلمي سيسمح بإيجاد حلول و الخروج بتوصيات بهدف تعزيز تنمية الهيدروجين كطاقة متجددة.

و يضم جدول أعمال هذه الندوة العديد من المسائل، لا سيما المتعلقة "بإمكانيات و حدود تطوير الهيدروجين و مكانته في مزيج الطاقة و تدابير تخزينه و التقدم المحرز في مجال البحث و التنمية و كذا رهانات بروز الهيدروجين المستدام".

المصدر : وأج