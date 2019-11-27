الجزائري الياس محمودي يتحدى الأسطورة التايلاندي لارد سيلا فُوكت في 6 ديسمبر بماليزيا

يواجه الملاكم الجزائري ، إلياس محمودي ، الأسطورة التايلاندي في المواي تاي وبطل العالم ثلاث مرات، لارد سيلا فُوكت في دورة دولية مفتوحة ، مقررة في 6 ديسمبر 2019 بكوالا لامبور (ماليزيا) ، حسب برنامج المنافسة الذي كشف عنه اليوم الأربعاء.

وستكون المنازلة ، قوية بين الشاب الجزائري (21 سنة) وصاحب الخبرة ، فُوكت الذي سيحتفل بسنه ال39 ، في 10 فبراير 2020 .

وولد الياس محمودي المُلقب بــ" القنّاص " في 14 يناير 1998 بفرنسا ويزن 61 كلغ المنازلة في فئة وزن الذبابة ، ستنشط بقاعة أكسيا أرينا كوالا التي ستحضن العديد من المنازلات الأخرى ، منها اللقاء المهم ، الذي سيجمع ، التايلاندي سام غاينغ هادوا والصيني وانغ جونكانغ والفائز سيتوج بطلا للعالم في الكيك بوكسينغ ، حسبما أوضحه المنظمون.

وستنشط أيضا منازلات نسوية ، منها تلك التي ستجمع ، الأمريكية سوفاناري ايم و البرازيلية ريتن باستوس .

المصدر : وأج