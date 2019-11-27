3 قتلى و جريحان في حادث مروري على الطريق الوطني رقم 6 بأدرار

خلف حادث مروري مميت وقع أمسية اليوم الأربعاء على الطريق الوطني رقم 6 مقتل ثلاثة أشخاص و جرح إثنين آخرين ينحدرون من عائلة واحدة كانوا جميعهم على متن سيارة سياحية حسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية بأدرار.

و قد وقع الحادث بمنطقة مراقن على بعد 10 كلم شمال عاصمة الولاية إثر اصطدام السيارة السياحية التي كانت تقل الضحايا الذين كانوا مسافرين نحو المقاطعة الإدارية تيميمون بشاحنة كبيرة لنقل المحروقات كانت تشير في الاتجاه المعاكس حسبما أشير إليه .

و قد أسفر الحادث عن مقتل فتاتين و ذكر و إصابة رجلين آخرين بجروح خطيرة حيث قامت المصالح المذكورة بنقل الجرحى للمؤسسة الاستشفائية بأدرار و القتلى لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة حسب المصدر ذاته.

المصدر: وأج