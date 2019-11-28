وفاة فلسطيني وإصابة آخرين خلال هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في الضفة الغربية

توفي فلسطيني وأصيب عدد أخر, هذا الخميس, خلال هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل أربعة أسرى فلسطينيين اعتقلهم قبل أسابيع.

وقال محافظ الخليل في السلطة الفلسطينية جبرين البكري في تصريح للصحافة ان فلسطينيا توفى وأصيب نجله بجروح بعد صدم جرافة عسكرية إسرائيلية لسيارتهما.

وأوضح البكري أن الحادثة وقعت عقب هدم آليات عسكرية إسرائيلية أربعة منازل لأسرى فلسطينيين في بلدة بيت كاحل قرب الخليل بعد أن فرض جيش الاحتلال حصارا على المنطقة .

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت فجر اليوم بهدم أربعة منازل مواطنين فلسطينيين في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل بالضفة الغربية.