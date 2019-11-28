سفير فلسطين بالجزائر للإذاعة: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو الطريق لدعم الشعب في تقرير مصيره واقامة دولته

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين رمزي مقبول أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو شكل من الأشكال لرد الاعتبار للفلسطينيين عن الظلم التاريخي الذي وقع بحقهم، وهو طريق لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف أمين مقبول الذي نزال ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس انه يجب أن يترجم هذا اليوم من مجرد تأييد ودعم إلى موقف صلب وحاسم من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد تعنتا وعدوانا واستيطانا ودعما من الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك خطوات بدأت تتخذ من طرف المجتمع الدولي مثل حملة المقاطعة التي أقرتها الـ"بي بي سي" والتي كان لها تأثير كبير، والمتمثل في قرار الامتناع عن شراء البضائع والمنتجات التي تنتج في المستوطنات.

واعتبر أيضا أن المقاطعة العربية في السنوات الماضية للبضائع الإسرائيلية كانت لها نتائج وخيمة على السلع الإسرائيلية داعيا إلى إعادة تفعيلها من جديد.

وأوضح أن الأحداث التي تدور في بعض الدول العربية والخلافات فيما بينها أثرت كثيرا على القضية الفلسطينية وهذا بدوره يؤثر على القضية دوليا وهو ما استغلته دولة الاحتلال إسرائيل والإدارة الأمريكية لممارسة المزيد من التعنت والتطرف وإنكار حق الشعب الفلسطيني.

وبخصوص الإعلام العربي في الفترة الأخيرة أقر السفير بتراجعه فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله لعدة أسباب من ضمنها الانشغالات الداخلية والتدخلات الخارجية ما أدى إلى أن تصبح القضية الفلسطينية في آخر الاهتمامات والأخبار وهذا بدوره يؤثر على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية