قتيل وجريحان جراء انهيار منزل في معسكر

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انهيار منزل هذا الخميس بمدينة معسكر فيما يواصل أعوان الحماية المدنية عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض, حسبما علم لدى ذات المصالح.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بانتشال جثة ضحية من تحت أنقاض المبنى المتكون من ثلاثة طوابق والموجود بحي "بابا علي" والذي انهار كلية.

كما تم انتشال جريحين أحدهما صاحبة المنزل التي أصيبت بحروق شديدة و تم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى "مسلم الطيب" لمعسكر.

ولا يزال عناصر الحماية المدنية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض.

وحسب معلومات أولية من مصالح الحماية المدنية, فقد نجم الحادث عن انفجار صادر من شبكة الغاز الطبيعي بالمنزل أو من قارورة غاز السيارة التي كانت داخل المرأب.